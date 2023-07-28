Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni virüs alarmı! Diş etlerine yapışan virüsten kurtuluş yok

Seyahat virüsleri arasında yer alan Marburg virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın kabul edildi. Afrika ülkelerinde yaygın olan virüs Ebola virüsünün türüdür. İlk bulaştığı insana muhtemelen yarasa dışkısı ya da yarasaların bulunduğu bir ortamdan kaynaklı bulaştığı düşünülüyor. Bilim insanları henüz Marburg virüsü hakkında çalışmalarını noktalayacak bir tedavi ya da süreç keşfedemedi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü virüs artığı taktirde geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.

PEKİ MARBUG VİRÜSÜ NEDİR? BULAŞICI MIDIR?

Virüsün en dikkat çekici tarafı dolaylı yolla bulaşıcı olmasıdır. Bunun aynı sıra direk bulaşmada risk yoktur. İlk kez 1967 yılında, Yugoslavya Belgrad( şimdi Sırbistan) ve Almanya Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığından adını buradan almıştır.

Bulaştığında diş etine yerleşir. Ortalama kuluçka evresi 2-3 gündür. Anidan ataş yükselmesi ile başlayan belirti yerini titreme, baş ağrısı, kas ağrısına bırakır. Diş etlerinde şişme ağzı içini kullanma oranını sıfırlar.

İlacı ya da aşısı olmadığından mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve ishal görülebilir. Semptomlar gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, şok, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir.

MARBURG VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNUR?

En temel yolu hijyendir. Uçaklarda toplu alanlarda havalimanlarında ellerinizi sık sık yıkayın. Maske kullanımını kalabalık ortamlarda ihmal etmeyin. Yurt dışı seyahatlerinde sokak lezzetlerini daha temiz yerlerden alın.