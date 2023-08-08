Enerjinizi emerek bitiren besinler! Yataklara düşürerek sizi bitiriyor

Vücudun işlevselliği için önemli olan nöronlar sağlıklı çalışmadığında mutluluk hormonu çalışmaz. Bu da ruhun emilmesine neden olur. Tabir olarak kullanılan ruh emici sıfatının nedeni bu besinlerin sağlıklı tüm hücreleri öldürmesinden kaynaklı. Adeta vücudu adım adım mutsuzluğa sürükleyen bu besinlerin yarattığı sonuçları bilim adamları açıkladı.

Vücutta mutluluk hormonun artması için stres hormonunun yüzde 25'e inmesi lazım. Ancak bu besinler stres hormonun artmasını tetikler.

İŞTE ENERJİNİZİ EMEN BESİNLER

ŞEKER

İşlenmiş şeker adeta bir zehir deposudur. Asla vücutta erimez. Hücrelere yapışarak deforme eden şekerler vücuttan kolay kolay atılmaz. Şeker vücutta kaldıkça sağlıklı hücrelerin sayısını azaltır. Bu da gün içinde yorgunluğa ve strese neden olur.

İŞLENMİŞ GIDA

İçlerinde yüksek oranda kimyasal barındıran işlenmiş gıda, vücutta çiğ et birikimine neden olur. Bağırsaklar bu dolu besinlerle tıkanır. Bununla beraber bağırsaklar yeterli oranda enzimleme sağlamadıklarından kandaki kötü kolesterol seviyesi artar.

TUZ

Tuz sağlığa faydalıdır ancak iyotlu tuz çokça zararlıdır. Kaya tuzu ve epsom tuzları vücutta potasyum dengesi sağlarken iyot tuzu kandaki tüm düzeni alt üst eder. Tuz vücutta kalan bir mineraldir. Potasyum birikimi oldukça asitlerde vücutta birikir.

MARGARİN

İşlenmiş bir yağ kandaki kötü kolesterolü artırarak damar tıkanıklığına neden olur. Margarin genellikle vücuttaki tüm hormon sistemini bozar. Hormon sistemi bozuldukça mutlu olma olasılığı da düşer.

KIZARTMA

Kızartma çeşitleri vücutta karbonhidratı artırdığından kanda yükselme değeri azalır. Yükselme değeri düştükçe de yağ birikimi artar. Özellikle bölgesel yağ birikimine neden olan kızartma çeşitleri vücudun dengesini bozar.