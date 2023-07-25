Kabukları çöpe atan bin pişman! Karpuz kabuğu karpuzdan daha mı faydalı?

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri de karpuzdur. Hem serinleyeyim hem de içerdiği birçok vitamin ve mineralden faydalanayım derken, karpuz kabuğunu gözden kaçırıyor olabilir misiniz? Bu haberi okuduktan sonra karpuz kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

İŞTE YAZ AYLARININ SERİNLETİCİ MEYVESİ KARPUZUN FAYDALARI!

Karpuz içerdiği yüksek su oranı ile vücudumuzu dehidrasyondan korumaktadır. Karpuz A vitamini, C vitamini, potasyum, demir, lif ve likopen içeriği ile zengin bir besin değerine sahiptir.

KARBUZ KABUĞUNUN İNANILMAZ FAYDALARI DİYORUM!

Karpuz kabuğu tüm karpuza oranla yüksek miktarda besin değeri içermektedir.

Karpuzun tatlı kısmında bulunan tüm vitamin ve mineralleri içermesinin yanı sıra tatlı kısmında bulamayacağımız belirli antioksidan, mineral ve vitaminleri de içermektedir.

Karpuz kabuğu düşük kalorili olmakla beraber yüksek oranda A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve çinko kaynağıdır.

Aynı zamanda yüksek oranda lif içeriğiyle sindirim sistemini rahatlatır, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin kontrol edilmesine yardımcı olur.

Ayrıca karpuz kabuğu içeriğindeki sitrulin ile kan basıncının düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Sitrulin kalp ve dolaşım sistemi sağlığı için önemli bir bileşendir.

Karpuz kabuğunu çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi meyve suyu kokteyllerine eşlik edecek şekilde de kullanabilirsiniz.