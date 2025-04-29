Kanserle mücadeleye umut veren sergi: Duyguların yolculuğu

Proje kapsamında, kanser hastalarının tanı anından tedavi sonrası sürece kadar hissettikleri duygular, birebir dinlenerek not alındı ve bir yapay zekâ firmasına aktarıldı. Bu duygular, dijital sanat formunda görsellere dönüştürüldü.

"20 hastanın yolculuğu umuda açılan bir kapı"

Projeyle ilgili bilgi veren yetkililer, amaçlarının hastaların yalnız olmadığını hissettirmek ve umut duygusunu pekiştirmek olduğunu belirtti.

“Bu sergi, tanı anından itibaren yaşanan derin duyguları umutla buluşturuyor” ifadeleriyle duyguların ortaklaştığı bir alan oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, tanı alan hastalarda sıkça görülen umutsuzluk ve yılgınlık duygularına dikkat çekti:

“Tedavi öncesi birçok hastada dünyası başına yıkılmış hissi hâkim. Kimi duyduklarını bile algılayamıyor. Bir hastamız, sesini kaybedeceğini öğrenince feryat ederek ağlamıştı. Bu yüzden, tanı konulduğu andan itibaren hastaların psikoonkolog desteği alması ve bir beslenme uzmanı ile görüşmesi çok önemli.”



Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği Başkanı Füsun Önen ise duygusal paylaşımın iyileşme sürecindeki rolüne dikkat çekti:

“Yeni tanı alan bir hasta, sergide daha önce tanı almış birinin duygularını okuyunca yalnız olmadığını anlıyor. Bu duyguların benzerliğini fark etmek, onları normalleştirmelerini sağlıyor. Bu süreç kişilere birçok şey kazandırıyor; yılmadan, korkmadan yola devam etmek gerekiyor.”



“Duyguların Yolculuğu” projesi, kanserin mücadele ve azimle aşılabileceğine dair güçlü bir mesaj veriyor:

“Hastaların umudu hiç kaybetmemesi, doktorlarına güvenmeleri ve azimle yürümeleri çok önemli. Tanı alıp tedavi olmuş kişileri görmek, kanserin sadece ölümle anılmaması gerektiğini gösteriyor. Biz de bu önyargıyı yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.”