Özel hastanelerde yeni dönem: Artık zorunlu!

Güncellenen yönetmeliğe göre, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması artık zorunlu hale getirildi. Ayrıca tıp merkezlerinde açılacak doğum üniteleri için yeni kriterler belirlendi.

Kayıt ve arşiv işlemleri dijitalleştirilerek, tüm özel sağlık kuruluşlarına elektronik kayıt ve bildirim sistemi kullanma zorunluluğu getirildi.

Hasta sağlığı ve güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan yönetmelikte, tüm tıbbi tedavi işlemleri için bilimsel standartlara uygunluk denetimleri yapılması kararlaştırıldı. 24 saat hizmet verebilen uygun tıp merkezlerinde acil ünite ve cerrahi müdahale birimi kurulmasına da izin verildi. Ayrıca hangi cerrahi işlemlerin bu merkezlerde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.

Özel sağlık kuruluşlarının sahipliği için de yeni kurallar getirildi. Hekimlik mesleğinden yasaklı kişiler tamamen, daha önce sahipliğinde ruhsat iptali yaşanan kişiler ise 5 yıl süreyle yeni bir sağlık kuruluşu açamayacak.

İki ya da daha fazla polikliniğin birleşerek tıp merkezine dönüşmesi teşvik edildi. Bu dönüşümlerde, birleşen ruhsat sayısı kadar sağlık kadrosu verilmesi mümkün olacak.

Muayenehanelerde uygulanabilecek tıbbi işlemler çağdaş tıp kurallarına uygun olarak yeniden tanımlandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri için de bina ve fiziki şartları belirleyen yeni standartlar getirildi.