Rus bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Kanseri boşa atan karışım

Dünya çapında hastalıkların tedavisinde doğal yola başvurmaya başlayan Rus bilim insanları kanseri önleyen karışımla herkesi şaşırttı. Kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyen karışımın doğal ve organik olması tavsiye edilir. Rus bilim insanları kanseri bitiren bu karışımın aslında yüzyıl önce İbn-i Sina tarafından keşfedildiğinin de altını çiziyor.

Karışım ham kanseri önlüyor hem oluşan kanseri geriletiyor. Ayrıca vücudun uzun süre sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli kalmasını sağlar.

İŞTE RUS BİLİM İNSANLARININ KANSERİ ÖNLEYEN KARIŞIMI

5 adet limon

4 diş sarımsak

3 su bardağı bal

100 gram ceviz

100 gram filizlenmiş buğday

Havanda cevizleri iyice dövün. Temiz bir kabın içinde koyun ardından buğday ve sarımsakları da ezip içine koyun.

Ardından limonu kabuklarıyla beraber rendeleyin.

Tüm bu karışımı bir kaba koyup üzerine balı döküp karıştırın.

Bir gün boyunca güneş görmeyen bir yerde bekletin.

Akabinde günde bir kaşık tüketin. Aç tok fark etmez.

Karışım hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar.

Beyin ve sinir sistemini güçlendirir.

Böbreklerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.