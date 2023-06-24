Rus bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Kanseri boşa atan karışım

Son yılların en çok görülen hastalıklarının başında yer alan kanseri önleyen mucize karışımı Ruslar keşfetti. Rus bilim insanları bu karışımla dünyayı ayağa kaldırdı. Adeta kanserin hem oluşmasını hem ilerlemesini engelliyor. İşte Rus bilim insanlarının o karışımı...

Rus bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Kanseri boşa atan karışım
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Dünya çapında hastalıkların tedavisinde doğal yola başvurmaya başlayan Rus bilim insanları kanseri önleyen karışımla herkesi şaşırttı. Kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyen karışımın doğal ve organik olması tavsiye edilir. Rus bilim insanları kanseri bitiren bu karışımın aslında yüzyıl önce İbn-i Sina tarafından keşfedildiğinin de altını çiziyor. 

Karışım ham kanseri önlüyor hem oluşan kanseri geriletiyor. Ayrıca vücudun uzun süre sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli kalmasını sağlar. 

Ceviz karışımı

İŞTE RUS BİLİM İNSANLARININ KANSERİ ÖNLEYEN KARIŞIMI 

5 adet limon 

4 diş sarımsak 

3 su bardağı bal 

100 gram ceviz

100 gram filizlenmiş buğday

Kanseri önleyen karışım

Havanda cevizleri iyice dövün. Temiz bir kabın içinde koyun ardından buğday ve sarımsakları da ezip içine koyun. 

Ardından limonu kabuklarıyla beraber rendeleyin. 

Tüm bu karışımı bir kaba koyup üzerine balı döküp karıştırın. 

Kanseri önleyen karışım

Bir gün boyunca güneş görmeyen bir yerde bekletin. 

Akabinde günde bir kaşık tüketin. Aç tok fark etmez. 

Karışım hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. 

Ceviz karışımı kanseri önler

Beyin ve sinir sistemini güçlendirir. 

Böbreklerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. 

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# bilim insanları # rusya # kanser
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