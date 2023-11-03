Sabah Uyandığında Dinç Olmak İçin Uyku Pozisyonunu Değiştirin!

Hızlı bir tempoya ve yorucu bir rutine sahip olduğumuzda, bazen sağlığımız için gerçekten iyi olan şeylerden, örneğin iyi bir gece uykusu almaktan vazgeçme isteği duyarız. Bazen ne kadar yorgun olursak olalım, gözlerimizi kapatıp iyi bir gece uykusu çekemeyiz. Açıklaması basit: Sağlığımızı ve dolayısıyla uyku kalitemizi doğrudan etkileyen kötü alışkanlıklar edinme eğilimindeyiz. Sabah uyandığında dinç olmak için bazı tüyoları sizin için derledik.

1. Uyku Pozisyonlarını Değiştirin

En iyi uyku pozisyonu sırt üstü yatmaktır. Omurga ve ense için kesinlikle faydalıdır ancak horlamaya ve uyku apnesine neden olabilir. Öte yandan yüzüstü uyumanın avantajlardan çok dezavantajları vardır. Bu pozisyon sizi başınızı döndürmeye zorlar ve bu da vücudunuzun üst kısmı için çok acı verici olabilir.

Yan yatarsanız omurganız üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz ancak kalçalarınız bundan etkilenecektir. Fetal pozisyonda kaslar doğal olarak gevşer, reflü ve mide yanması azalır. Ancak bu pozisyon nefes almayı zorlaştırabilir. Sonuç olarak, rahat bir uyku çekmek için zaman zaman pozisyonunuzu değiştirmek en iyisidir.

2. Her Zaman Aynı Saatte Uyanmaya Çalışın

Uykunun sirkadiyen ritimle, yani kişiden kişiye değişen 24 saatlik biyolojik saatle belirlendiğini bilmek önemlidir. Bu nedenle, iyi bir gece uykusu çekmek ve doğru ayak üzerinde kalkmak için, yatma vakti ve her şeyden önemlisi kalkma konusunda tutarlı bir ritim benimsemek çok önemlidir.

Sabah geç kalkmak bir sonraki yatma saatini geciktirecektir ve eğer bu davranış tekrarlanır hale gelirse, bu durum bir sonraki gece uykusunu da etkileyecektir. Bu nedenle, bizi yatma vaktinin geldiğine dair uyaran belli bir yorgunluğu hissetmek için mümkün olduğunca düzenli bir ritim tutturmak önemlidir.

3. Yatağı Sadece Uyumak İçin Kullanmaya Özen Gösterin

Yatak sadece uyumaya ayrılmış bir yer olarak görülmelidir. Uykuyla bağdaşmayan diğer aktiviteler ortadan kaldırılmalıdır. Bu yüzden diziler saatlerce izlememeli, yemek yememeli, yatakta kitap okumamalıyız.

Önemli olan sadece uyumak istediğimizde yatağa girebilmektir. Uyku gelmezse yataktan çıkmak daha iyidir. Yatakta kalmak, uykuya dalmayı çok daha zorlaştıracak kaygıyı tetikleyebilir. Yatağımız her şeyden önce her türlü olumsuz düşünceyi uzak tutmamız gereken bir dinlenme mekanıdır.

4. Akşam Spor Yapmaktan Kaçının

Bazen günlerimiz uzun olduğundan fiziksel aktivitelerimizi akşama erteliyoruz ki bu ciddi bir hatadır. Günün sonunda egzersiz yapmak ısımızı yükselterek bizi fiziksel ve psikolojik olarak harekete geçirir ve bu iki faktör iyi bir gece uykusuyla bir arada gitmez.

Günün bu saatinde yapabileceğiniz şey kendinizi fazla yormadan yürümek. Ayrıca yatmadan hemen önce sıcak banyo yapmaktan ve gece geç saatlere kadar yoğun entelektüel faaliyetlerden kaçınmaya çalışın.

5. Hafif Bir Akşam Yemeği Daha İyi Uyunmanıza Yardımcı Olacaktır

Daha iyi uyumak için hafif bir akşam yemeği yemek en iyisidir ve neredeyse her zaman aynı saatte yemeye özen gösterin. Yatmadan önce çok ağır yemek yemekten kesinlikle kaçınmak önemlidir.

Ancak dikkatli olun: mesele hiç yemek yememek değil çünkü kaçınılmaz olarak buzdolabınıza saldırmak için korkunç bir istekle uyanacaksınız. Ayrıca kahve ve diğer kafein gibi enerji içeceklerinden de kaçınmalısınız; yatmadan önce iyi bir bitki çayından daha iyi bir şey yoktur!

6. Yatmadan Önce Rahat Bir Ortam Yaratın

Koşullar uygun olduğunda uykuya dalmak daha kolaydır. Yumuşak ışık, yumuşak müzik ve rahat bir yatak, onarıcı bir uykunun üç bileşenidir. Kontrol edilmesi gereken diğer faktörler, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken gürültü ve odanızın çok sıcak veya çok soğuk olmaması gereken sıcaklığıdır. Yatak odanızın 64-66°F'yi aşmaması tavsiye edilir, bu arada yatak odasının her gün 10 dakika havalandırılması gerekir.

Öte yandan, uyumadan önce her türlü mavi ışıklı ekranın kapatılması gerekir. Hayal dünyasına geçişi kolaylaştırmak için kişinin tercihlerine göre rahatlatıcı ritüeller benimsemesi tercih edilir.