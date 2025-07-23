Şeker hastalığı kalbi de hedef alıyor! Diyabet, ölümcül hastalıkları beraberinde getiriyor

Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, diyabetin kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını, kalp-damar rahatsızlıklarından böbrek hasarına kadar geniş bir yelpazede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Baysal, “Diyabet hastalığı, majör olarak diyabetik nöropati, retinopati, nefropati, kalp damar hastalıkları ve diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere 5 majör hastalığı beraberinde getirmektedir” dedi.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDA RİSK 4 KAT ARTIYOR

Dr. Baysal, halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak bilinen diyabetin kalp damar hastalıkları riskini 4 kat artırdığını vurguladı. Gelişmiş toplumlarda diyabetin, ölüme sebep olan hastalıklar arasında beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Baysal, hastalığın mutlaka yakın takip ve düzenli tedavi gerektirdiğini söyledi.

Diyabetin tedavisinde yalnızca ilaç veya insülin kullanımının yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Baysal, beslenme düzeni, diyet kontrolü ve düzenli doktor kontrollerinin şart olduğunu ifade etti. “Diyabetin, ilaç veya insülinin yanı sıra, beslenme ve diyet kontrolü, rutin 3 ile 6 ay arasında iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji ve göz hastalıkları açısından yakın takibi gerekmektedir” dedi.

Hastaların insülin tedavisinden çekinmesinin büyük bir sorun olduğunu belirten Dr. Baysal, “Hâlbuki insülin tedavisinin vücut için daha faydalı ve şeker ilaçlarına göre daha etkili olduğunun bilinmesi gerekir” şeklinde konuştu. İnsülin direnci veya korkusu nedeniyle birçok hastanın tedaviye geç başladığına dikkat çekti.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 75’İ KALP KRİZİNDEN

Diyabet hastalarının ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunu kalp damar hastalıkları oluşturuyor. Dr. Baysal, “Diyabet hastalarının yüzde 75’inin ölüm sebebi koroner damar hastalıklarıdır” dedi. Körlük, son dönem böbrek yetmezliği ve bacak ampütasyonlarının da diyabetin kronik komplikasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Diyabetin komplikasyonlarının tedavisinin hem zor hem de pahalı olduğunu ifade eden Dr. Baysal, “Komplike olmuş diyabeti tedavi etmek hem daha zor, hem de çok pahalıdır. Teşhis konmuş diyabetik hastaların ulusal ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda doğru tedavi edilmesi gerekir” dedi. Erken teşhis, düzenli takip ve hastanın eğitiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.