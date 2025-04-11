Tavuk dönerde pişmemiş et, köftede bakteri: Ne yiyoruz?

Gıda güvenliği uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak sokaktaki yurttaşların kafası karışık. Herkes aynı soruyu soruyor: “Ne yiyeceğiz?”

Vatandaşlardan biri, “Bu ürünler her yerde. Ne yiyeceğimizi şaşırdık” derken, bir diğeri, “Güvendiğim yer değilse yemem. Öğrenciyiz, et döner alamıyoruz, mecburen tavuk yiyoruz. Ama güvenemiyoruz” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Gıda Mühendisi Nurten Sırma, denetim eksikliğine dikkat çekti:

“Elini kolunu sallayan gıda sektörüne girebiliyor. Denetimlerin sıklaştırılması ve işletmelerin daha sorumlu hareket etmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetçi sayısı da artırılmalı.”

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise denetimlerdeki yetki karmaşasına vurgu yaptı:

“Tarım Bakanlığı, belediyeler ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim yetkileri çakışıyor. Bu da koordinasyon eksikliği yaratıyor. Ayrıca personel ve denetim sayısı yetersiz.”

Uzmanlar, tüketicilerin ürünlerin görünümünden bazı ipuçları yakalayabileceğini söylüyor:

“Taze tavuk eti açık renkli, beyaza yakın pembeliktedir. Bozulmuş tavuk sarımtırak olur, yüzeyi yapışkan ve sümüksü bir hal alır. Bu gibi işaretlere dikkat etmek gerekiyor.”

Ünlü markaların dahi tağşiş ürünlere yönelmesine vatandaşlar tepki gösterdi:

“Korkudan hiçbir şey alamıyoruz. Her şey sahte: süt, yoğurt, peynir... Artık bilinçli olmak şart ama güvenemiyoruz.”