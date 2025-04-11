Çin’den ABD'ye karşı ticaret hamlesi: Yeni ortaklıklar ve pazarlara yönelme

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Çin Temsilcisi Orçun Göktürk, yaşananların yalnızca ekonomik bir çatışma olmadığını, aynı zamanda “neoliberal düzenin sonu” olduğunu söyledi.

Göktürk, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin ABD’den daha fazla dolar rezervine sahip olduğunu görüyoruz. Bu tablo, Amerikan hegemonyasının ve kurallara dayalı sözde uluslararası düzenin çöktüğüne işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump döneminde başlayan ticaret savaşının, iki ülke arasındaki ciddi ticaret dengesizliğine dayandığını vurgulayan Göktürk, “2024 yılı verilerine göre, iki ülkenin ticaret hacmi 600 milyar doları aştı. Çin'in ABD'ye ihracatı yaklaşık 460 milyar dolar, ABD'nin Çin'e ihracatı ise yalnızca 140 milyar dolar seviyesinde. ABD, Çin'den 4 alıp 1 satıyor. Bu denge, Amerikan yönetimini korumacı politikalara yöneltiyor” dedi.

Göktürk, Çin’in Trump’ın ikinci başkanlık dönemine hazırlıklı girdiğini de belirtti. “Pekin yönetimi bu süreçte üç temel adım attı. Birincisi iç talebi artırmak, ikincisi Asya-Pasifik ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları yapmak, üçüncüsü ise Avrupa pazarına yönelmek. Özellikle RCEP (Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması) ile Çin yeni ticaret ortaklıkları oluşturdu. Avrupa’daki Ukrayna krizini de kendi lehine çevirmek istiyor” dedi.