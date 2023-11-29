Burun tıkanıklığı uyku bozulmasına neden olur. Yaşam kalitesini düşüren ve beynin işlevselliğini bozan burun tıkanıklığını tek bir damla bu karışımla açabilirsiniz.

Tek Bir Damla Derin Nefes Almanızı Sağlıyor! Kış Aylarının Kabusu

Kış aylarını daha rahat geçirmek için burun tıkanıklığını kökünden çözün! Evde hazırlayacağınız bu karışımı İbn-i Sina yüzyıl önce önerdi. İçinde tüm sinir sistemini hareketlendirecek maddelerin olduğu karışımı günde en az 3 defa kullanılmalı. Aksi halde alışkanlık yapar. Çünkü burundaki mukozlar vücudun otomatik olarak dengelemesi gereken maddelerdir. Mukoz azaldığında ya da aksi halde çoğaldığında burundan nefes alma zorlaşır. Bunu kolay hale getirmek için mukozlar uyarılmalı.

Okilaptus, nane ve at kestanesi tam da bunu önlemek için doğada bulunan maddelerdir. Yüksek oranda uyarıcı maddelere sahip olan bu maddeler bir araya gelince adeta tüm zihni açar. Bir kapın içine at kestanesi kremi koyun içine nane yağı ve okilaptus yağlarından damlatın. Karışımı en az 5 dakika karıştırın ardından bir gün boyunca buzdolabında bekletin. Ardından uyumadan önce karışımı kulak çubuğu yardımıyla burun deliklerinize sürün.