Toplu zehirlenme: Tavuk yemeğinden sonra 213 işçi hastanelik oldu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren 11 farklı fabrika ve firmaya yemek hizmeti sunan bir catering şirketinin öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen 213 işçi, mide bulantısı, istifra ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Toplu zehirlenme: Tavuk yemeğinden sonra 213 işçi hastanelik oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İlk etapta 188 olarak açıklanan vaka sayısı gün içinde 213'e yükseldi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek şirketinden incelenmek üzere numune aldı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında yemek şirketinin yetkilisi, aşçı ve görevli gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşçilerin hayati tehlikesi bulunmazken, yetkililer hastaneye başvuranların sayısının artabileceğini belirtti.

Olay, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin tavuk yemeği tükettikten sonra rahatsızlanmasıyla ortaya çıkmıştı.

3 ilde tefeci çetesi çökertildi: 1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu3 ilde tefeci çetesi çökertildi: 1.2 milyar liralık mal varlığına el konulduGündem
Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlarBenzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlarEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun tavuk
Günün Manşetleri
1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Papa Francis Prevost dönemi başlıyor
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişiye dava
Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası!
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Gürcistan’da yakalandı
Hindistan – Pakistan gerilimi büyüyor
İzmir’de belediye emekçileri sokakta
Savcılık ‘otobüs silah sayılır’ dedi
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
"Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar
Yılmaz Özdil, Özgür Özel için "armut gibi dedi": Özel'in yanıtı "Adama geri vitesi yedirirler" oldu Yılmaz Özdil, Özgür Özel için "armut gibi dedi": Özel'in yanıtı "Adama geri vitesi yedirirler" oldu
Nazan Öncel'den kötü haber: Durumu nasıl? Nazan Öncel'den kötü haber: Durumu nasıl?
1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu 1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu