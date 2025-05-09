Toplu zehirlenme: Tavuk yemeğinden sonra 213 işçi hastanelik oldu

İlk etapta 188 olarak açıklanan vaka sayısı gün içinde 213'e yükseldi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek şirketinden incelenmek üzere numune aldı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında yemek şirketinin yetkilisi, aşçı ve görevli gıda mühendisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşçilerin hayati tehlikesi bulunmazken, yetkililer hastaneye başvuranların sayısının artabileceğini belirtti.

Olay, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin tavuk yemeği tükettikten sonra rahatsızlanmasıyla ortaya çıkmıştı.