Uzun süre güneş altında kalanlar dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yaz aylarında sağlık problemlerinin artabileceğine dikkat çeken Gecekuşu, özellikle risk grubundaki bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. “Aşırı sıcaklar, özellikle dört yaşından küçük çocuklar, gebeler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar, şeker, kalp-damar, beyin-damar hastalığı olanlar, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar için ciddi risk oluşturuyor” dedi.

“UZUN SÜRE GÜNEŞ ALTINDA KORUNMASIZ KALINMAMALI”

Güneş çarpmasının genellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görüldüğünü belirten Dr. Gecekuşu, bu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Güneş ışınlarının D vitamini kaynağı olduğunu hatırlatan Gecekuşu, “Güneş normalde D vitamini sentezinin ana kaynağıdır. Bağışıklık sistemimizi destekleyen, onun dışında mutluluk hormonunun sentezlenmesine kadar birçok faydası bulunmaktadır. Ancak bu faydalarının yanı sıra uzun süre güneş altında korunmasız kalınmamalıdır” şeklinde konuştu.

Güneşe uzun süre maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Gecekuşu, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Güneş’e maruz kalmanın uzun vadeli etkiler arasında güneş çarpması, ciddi cilt yanıkları haricinde cilt kanseri riskini de taşımaktadır. Güneş çarpmasına maruz kalmanın başlıca belirtileri halsizlik, bitkinlik, bulantı, kusma, yarım saat dinlenmekle geçmeyen yoğun çarpıntı, baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda ve özellikle bu kişiler bebek, çocuk ve yaşlı bireyler ise mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz. Güneş çarpması beyin ödemi ve ölüme kadar ilerleyebilecek sonuçlar doğurabilmektedir.”

“ÇOK SOĞUK İÇECEKLER MİDE KRAMPLARINA NEDEN OLABİLİR”

Beslenme ve sıvı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Gecekuşu, sıcak havalarda dengeli sıvı alımının hayati önem taşıdığını belirtti.

“Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla sıvı tüketilmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir.”

Kafeinli içeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Gecekuşu, “Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir” dedi.

“DIŞARIDA SATILAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN”

Dr. Gecekuşu, dış ortamda satılan yiyeceklerin sıcak hava nedeniyle riskli hale gelebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Bunun ile birlikte doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu olan hastaların da doktorunun önerisi doğrultusunda sıvı almaları gerekmektedir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekleri önermediğimiz gibi dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.”