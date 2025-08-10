Yaz kabusu geri döndü! İşte böcek ısırıklarından da korunma yolları

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Tuğba Doruk, böcek ısırıklarının doğru müdahale edilmediğinde enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riski oluşturduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin önerdiği korunma yöntemlerini paylaştı.

YAZIN BÖCEK ISIRIKLARI CİLT SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan böcek ısırıkları, özellikle sivrisinek ve keneler nedeniyle cilt sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geliyor. Isırıklar, sadece kaşıntı ve kızarıklıkla sınırlı kalmayıp, önlem alınmazsa enfeksiyon ve kalıcı cilt lekelerine yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Tuğba Doruk, “Böcek ısırıkları sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, doğru müdahale edilmezse enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riski doğar” dedi. Doruk, hem ısırılmamak hem de ısırıldıktan sonra doğru bakım yapmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ: UZUN KOLLULAR, AÇIK RENKLER, SİNEKLİK

Doruk, böcek kovucu ürünlerde DEET maddesinin yüzde 30 oranında bulunması halinde 6-8 saat koruma sağladığını, Picaridin’in kokusuz ve cilt dostu olduğunu ancak 3 yaş altı çocuklarda kullanılmaması gerektiğini belirtti. “IR3535” maddesinin ise bebek ve küçük çocuklar için güvenli olduğunu söyledi.

“Uzun kollu ve açık renkli giysiler böceklerin cilde temasını engelliyor. Permetrin ile işlem görmüş kıyafetler ekstra koruma sağlıyor. Yine, sineklik kullanımı, cibinlik, klima ve vantilatör gibi yöntemler de son derece etkilidir. Ayrıca, güneş koruyucu krem sürmeden önce böcek kovucular uygulanmamalı” ifadelerini kullandı.

ISIRILDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Doruk, ısırılan bölgenin kaşınmaması gerektiğini vurgulayarak, bölgenin ılık su ve sabunla nazikçe yıkanmasını ve ardından buz uygulanarak ödem ile kaşıntının azaltılmasını önerdi. Şiddetli kaşıntı durumunda düşük etkili kortizonlu kremler veya antihistaminik ilaçların kullanılabileceğini söyledi.

“Isırık sonrası oluşan iltihap güneşle temas ettiğinde kalıcı kahverengi lekelere dönüşebilir. Böcek ısırıklarına karşı hem önleyici hem de müdahalede bilinçli olmak, yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için kritik” değerlendirmesinde bulundu.