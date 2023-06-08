Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar açıklamasına göre, Bayraktar Kızılelma'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar Kızılelma'yı gökyüzünde izledi.