Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla tamamladı.

Son Güncelleme:

Baykar açıklamasına göre, Bayraktar Kızılelma'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar Kızılelma'yı gökyüzünde izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Selçuk Bayraktar # Baykar # bayraktar kızılelma

Benzer Videolar

Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun ilk eğitim anları Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun ilk eğitim anları
Bayraktar Kızılelma ilkleri başardı Bayraktar Kızılelma ilkleri başardı
Türk Yıldızları nefes kesti Türk Yıldızları nefes kesti
Milli İHA ANKA'nın ilk ihracat başarısı belgesel oldu Milli İHA ANKA'nın ilk ihracat başarısı belgesel oldu
Tayfun yeniden ateşlendi Tayfun yeniden ateşlendi
Türkiye'nin en uzun menzilli füzesinin yeni test atışı Türkiye'nin en uzun menzilli füzesinin yeni test atışı
Türkiye kendi füze motorunu geliştirdi Türkiye kendi füze motorunu geliştirdi
Yerli motorlar seri üretime hazır Yerli motorlar seri üretime hazır
Aksungur SİHA TSK'ya teslim edildi Aksungur SİHA TSK'ya teslim edildi
TCG Anadolu nasıl demirliyor? TCG Anadolu nasıl demirliyor?
TCG Anadolu şehitleri selamladı TCG Anadolu şehitleri selamladı
Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor Türkiye'deki F-16'lar özgürleşiyor
Çok Okunanlar
1 Göbeklitepe'deki polenlerde ilginç detay
2 Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı
3 Türkiye'deki en popüler turistik yerler
4 Mit'ten PKK'ya üst düzey darbe
5 Mersin'de büyük operasyon