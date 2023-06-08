Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla tamamladı.
Baykar açıklamasına göre, Bayraktar Kızılelma'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı. Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar Kızılelma'yı gökyüzünde izledi.
Bayraktar #KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı. ✈️🚀🍎— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 7, 2023
Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed another test at medium altitude.✈️🚀🍎pic.twitter.com/LVM1c35gX7
Kaynak: Anadolu Ajansı