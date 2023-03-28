Yerli SİDA'dan ilk güdümlü mühimmat atışı yapıldı

Seyir füzesi Kuzgun silahlı insansız deniz aracı MARLİN'den test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı yapılmış oldu.

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Katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun, silahlı insansız deniz aracı MARLİN'den test edildi.

Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı yapıldı. Füze, görev kontrol istasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun seyir füzesi, MARLİN'den yapılan balistik atış ile başarılı şekilde test edildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız" dedi.

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