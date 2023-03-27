Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor

İnsansız Silahlı Hava Aracı Bayraktar TB3, ilk uçuşuna gün sayıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar TB3'lerin Türkiye'ye stratejik üstünlük kazandıracağını söyledi.

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Türkiye’nin, milli havacılık ve muharebe alanında çığır açan İHA ve SİHA'larına bir yenisi daha ekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bayraktar TB3'lerin Türkiye'ye stratejik üstünlük kazandıracağını söyledi.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi; dünyanın ise ilk siha gemisi olacak TCG-ANADOLU'ya kalkış ve iniş yapabilecek #BayraktarTB3'ler, Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Ayrca görüş hattı ötesi haberleşme yeteneği sayesinde, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

# tcg anadolu # bayraktar # Bayraktar TB3

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