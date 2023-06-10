AB Demirtaş ve Kavala için devrede: HDP'den Avrupa'ya "baskıyı arttırın" çağrısı

Firari teröristlere ev sahipliği yapan ve Suriye'de terör örgütü PKK'yı finanse eden Avrupa Birliği, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukları üzerinden yine Türkiye'yi tehdit etti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan ülkelerin durumunu görüştü. Toplantıdan Türkiye’yi hedef alan kararlar çıktı.

Avrupa Konseyi, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'nın, bir sonraki komite toplantısının yapılacağı Eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde, Türkiye’nin üyelikten ihraç dahil bir dizi yaptırım ile karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Aynı tehdit, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için de gündeme getirildi. Terör tutukları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın derhal serbest bırakılmaları istendi.

Avrupa Konsey’i ayrıca üye ülkeleri de Demirtaş, Yüksekdağ ve Kavala için Ankara’ya baskı yapmaya çağırdı.

Avrupa Konseyi'nden cesaret alan PKK uzantısı HDP'den de, hükümeti tehdit eden ve Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapılan bir açıklama geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör suçluları "rehine" olarak nitelenirken, "Rehine siyasetinden vazgeçin arkadaşlarımızı serbest bırakın" ifadeleri kullanıldı.