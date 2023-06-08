İyi Parti'de istifa rüzgârı Meral Akşener'e kadar ulaştı

İyi Parti'de sular durulmadı. İyi Parti'de Ethem Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu. Parti yönetimindeki bazı isimlerden oluşan platform, talepleri dikkate alınmazsa, Haziran ayındaki kurultayda yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceklerini duyurdu.

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Altılı Masa'da yaşanan dağılma seçimler sonrası iyice hızlandı. İyi Parti'de istifa çağrıları yerini yeni genel başkan ve kadrolar tartışmasına götürdü.

Seçim sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e istifa çağrısı yapan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, parti içi muhaliflerin Ortak Akıl Platformu'nu kurduğunu açıkladı.

"Başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir" diye denilen açıklamada, "Gizli mahfillerde kapı arkası siyaseti yaparak çıkar ilişkisi kurulmamalıdır " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesinin durdurulması istendi.

Platformda yer alan İyi Partili isimler, taleplerin karşılanmaması halinde Haziran ayında yapılacak kongreye aday çıkaracaklarını da duyurdu. Açıklamada, "Kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz" denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İyi Parti # meral akşener

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