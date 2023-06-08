Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan kimdir?

67. Hükümet'in Bakanlar Kurulu belli oldu. En çok merak edilen, hakkında spekülasyon yapılan, bazı vatandaşların sesini bile duymadıkları eski MİT Müsteşarı yeni dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan...

Peki gerçekte Hakan Fidan kim? MİT'in başında bulunduğu dönemde neler değişti? FETÖ'cüler ona nasıl operasyon yapmaya çalıştı? Erdoğan bunu nasıl engelledi?

İsterseniz MİT tarihinin en genç müsteşarının sıra dışı eğitimiyle başlayalım:

Hakan Fidan 17 Temmuz 1968'de Ankara'da doğdu.

1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak çalıştı.

Askerliği kendi isteğiyle bırakıp ABD'de Maryland Üniversitesinde yönetim ve siyaset bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

Bilkent Üniversitesinde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle yüksek lisans ve 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra Doğrulama Araştırma Eğitim ve Bilgi Merkezi'nde akademik çalışmalarını sürdürdü.

Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı.

2003'te TİKA Başkanlığına atandı.

2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu. Aynı yıl Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT müsteşarlığı görevine atandı. Atandığında 42 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelen en genç MİT müsteşarı oldu.

Bu durum İsrail'i rahatsız etti: İsrail 'de dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak, “İran destekçisi bir adam Türkiye Mossad'ının başına atandı” dedi. Barak, Fidan'ı "İran'ın dostu" olarak nitelendirdi. İsrail'in istihbarat sırlarının İran'la paylaşıldığından endişe ettiklerini ifade etmişti.

7 ŞUBAT MİT KUMPASI: FETÖ'CÜLER FİDAN'I NEDEN HEDEF ALDI?

7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT mensupları, FETÖ'nün kumpası sonucu ifadeye çağrıldı. İfadeye çağıran ise FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya idi. Bu olay, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı ilk açık operasyonu olarak tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sır Küpüm" diyerek Hakan Fidan'ı FETÖ'cülere vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kumpasla ilgili 34 şüpheli hakkında dava açtı. Bu şüphelilerden biri de FETÖ'nün İstanbul bölge temsilcisi olan firari Ahmet Hamdi Parlak'tı. Parlak'ın Londra'da ikamet ettiği belirtildi. 7 Şubat MİT kumpası davası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Hakan Fidan, 2015'te AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Ancak kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü.

13 yıl MİT'i yöneten Hakan Fidan, Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı oldu.

HAKAN FİDAN'IN TWİTTER HESABI NE?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı.

Fidan, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."