İmamoğlu "değişim" çağrısını yineledi

CHP, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.



Buna göre, 8 Haziran’da muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.



İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.



İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.



Bir yandan da seçimlerin ardından yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, talebini yineledi. CHP'nin MYK'deki görevlendirmelerine atıf yapan İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" dedi.



İmamoğlu, "9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim" diyerek Genel Başkanlığına yeşil ışık yaktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edip etmeyeceği ve İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun koltuk savaşıolduğu yönündeki iddialara da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.



