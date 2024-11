Doğu Perinçek: "Atatürk anı değil, önümüzdeki ışıktır"

Perinçek, “Zaman Atatürk zamanıdır. Bu nedenle Atatürk bir anı değil, önümüzdeki ışıktır. Atatürk'ü anmak, zorlukların üzerine yürümektir.” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesaj yayınladı.

Büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük devrimci… Türk milletinin Ata'sının ebediyete intikal edişinin yıl dönümü… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile MHP Genel Başkanı Dvlet Bahçeli Atatürk'ün vefatının 86’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Perinçek mesajında Atatürk’ün, Türk milletinin imparatorluk birikimini ve tarih yapan olanca yeteneğini seferber ettiğini vurguladı. Perinçek, “Bugünkü aşamada Türk devriminin önderliği emekçi halkındır. Vatan Partisi bu görevin başındadır.” dedi.

Türkiye'nin, büyük karara gittiğini belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, “Atatürk, önümüzdeki ışıktır” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Atatürk’ü anmanın zorlukların üzerine yürümek olduğunu söyledi.

- Devrimci olmaktır. Asyalı olmaktır. Asya çağının kurucularından olmaktır. O, her zaman bilincimizde, her zaman yüreğimizdedir. Atatürk, her zaman bağımsızlık isteyen devletlerin, kurtuluş isteyen milletlerin, devrim isteyen halkların bilincindedir.