Doğu Perinçek: "Atatürk anı değil, önümüzdeki ışıktır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Doğu Perinçek: "Atatürk anı değil, önümüzdeki ışıktır"
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 Perinçek, “Zaman Atatürk zamanıdır. Bu nedenle Atatürk bir anı değil, önümüzdeki ışıktır. Atatürk'ü anmak, zorlukların üzerine yürümektir.” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesaj yayınladı.

Büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük devrimci… Türk milletinin Ata'sının ebediyete intikal edişinin yıl dönümü… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile MHP Genel Başkanı Dvlet Bahçeli Atatürk'ün vefatının 86’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Perinçek mesajında Atatürk’ün, Türk milletinin imparatorluk birikimini ve tarih yapan olanca yeteneğini seferber ettiğini vurguladı. Perinçek, “Bugünkü aşamada Türk devriminin önderliği emekçi halkındır. Vatan Partisi bu görevin başındadır.” dedi.

Türkiye'nin, büyük karara gittiğini belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, “Atatürk, önümüzdeki ışıktır” ifadelerini kullandı.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DOĞU PERİNÇEK: “ATATÜRK ÖNÜMÜZDEKİ IŞIKTIR”

- Zaman Atatürk zamanıdır. Gün Atatürk günüdür. Saat Atatürk saatidir. Bu nedenle Atatürk bir anı değil, önümüzdeki ışıktır. Önümüzde yine zorluklar var. Önümüzde yine zorluklardan devrimle çıkma görevi var. Bu nedenle önümüzde büyük devrimci Atatürk var.

Perinçek, Atatürk’ü anmanın zorlukların üzerine yürümek olduğunu söyledi.

 VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. DOĞU PERİNÇEK: “ATATÜRK DEVRİM İSTEYEN HALKLARIN BİLİNCİNDEDİR”

- Devrimci olmaktır. Asyalı olmaktır. Asya çağının kurucularından olmaktır. O, her zaman bilincimizde, her zaman yüreğimizdedir. Atatürk, her zaman bağımsızlık isteyen devletlerin, kurtuluş isteyen milletlerin, devrim isteyen halkların bilincindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayınladığı mesajda, 10 Kasım'ın matem günü olmadığını belirtti.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: “10 KASIM ATATÜRK’Ü İDRAK VESİLESİR”

- 10 Kasım esasen bir matem günü değil, Aziz Atatürk’ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet’i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır. Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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