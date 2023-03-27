CHP anketçisi Özkiraz CHP'den aday adayı oldu

CHP’nin anketçisi CHP’den milletvekili aday adayı oldu.



Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu farkla önde gösterdiği anketleriyle dikkat çeken Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, CHP’den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.



Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım" ifadelerini kullandı.



Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, daha çok CHP lehine anket sonuçlarıyla tanınıyor.



Özkiraz, en son 2017 yılındaki Anayasa Değişikliği Referandumu'nda yaptığı araştırmayla gündem olmuştu. Referandumdan "Hayır" çıkacağını söylemiş, "Evet" çıkarsa şirketi kapatacağını taahhüt etmişti. Ancak referandumdan "Evet" çıkmasına rağmen Özkiraz şirketini kapatmamıştı.



CHP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğunu duyuran Özkiraz'a tepkiler de art arda geldi. Bazı vatandaşlar, siyasi araştırma şirketlerinin sahiplerinin bir partiden milletvekili adayı olmasının etik olmadığını dile getirirken bazıları ise araştırma şirketi başındaki kişilerin zaten tarafının belli olduğu yorumunu yaptı.