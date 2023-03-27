Hulusi Akar: "Kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz"

Mehmetçik 7/24 asasıyla hudut güvenliği noktasında teyakkuz halinde.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da sınırın sıfır nokrasında kaçak geçiş iddialara yanıt verdi.



Akar, depremler sonrası 60 bin civarında Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti:

Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.

Öte yandan Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı da kınadı:





- Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz