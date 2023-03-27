Hulusi Akar: "Kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz"
Mehmetçik hudutlarda habersiz kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da sınırın sıfır nokrasında kaçak geçiş iddialara yanıt verdi. Akar, "Kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi.
Mehmetçik 7/24 asasıyla hudut güvenliği noktasında teyakkuz halinde.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da sınırın sıfır nokrasında kaçak geçiş iddialara yanıt verdi.
Akar, depremler sonrası 60 bin civarında Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti:
Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz.
Öte yandan Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı da kınadı:
- Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz
- Bu insanlık adına son derece utanç verici bir eylem. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ile izah edilemez. Sözde 'ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını' söyleyenler büyük bir yanılgı, yalan içindeler. Bu tür eylemlere güya 'demokrasi' kisvesi içinde izin verdiklerini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, izin verilmesi insanlık ve nefret suçuna ortak olmak anlamına gelir. NATO müttefikimiz olanlardan veya olmaya aday olanlardan bu konularda daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmaları ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbirleri almaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum