Vatandaşlar Perinçek’in adaylığı için soluğu ilçe seçim kurulunda aldı

Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i de görmek isteyen vatandaşlar, soluğu ilçe seçim kurulunda aldı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

Seçim kurullarında imza atan vatandaşlar, Doğu Perinçek'in Türkiye’nin tam bağımsızlığı yolunda verdiği mücadele vurgu yaptı.


İmza atan bazı vatandaşlar, Vatan Partisi'ne üye de oluyor. Yurttaşlar, hem Vatan Partisi’nin anti-emperyalist çizgisine, hem de Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 50 yıllık siyasi birikimine duydukları güveni dile getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i görmek isteyenler, tüm yurttaşları seçim kurullarına davet ediyor.

# Doğu Perinçek # 100 bin imza

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