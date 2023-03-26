Perinçek: "Yakın gelecekte varız hükümet sorumluluğunu üstleneceğiz"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, seçim sürecine ilişkin Gazeteciler Gülşah Ekinci, Çağlar Cilara ve Güngör Yavuzaslan'ın sorularını yanıtladı.

Perinçek, ittifaklardaki ABD rolüne vurgu yaptı:

- İçeride iki çözümle Türkiye yüz yüze; Birincisi doğrudan ABD planlarında yer alan Altılı Masa. İkinci tarafta da Amerika'dan korkan bir çözüm var. Sistem bu iki dayanak üzerinde duruyor.

Cumhur ittifakını eleştiren Perinçek, "ABD'den korkuyorlar" dedi:

Seçim süreci için Perinçek önemli bir uyarıda bulundu:

- Niçin seçim 14 Mayıs'ta oluyor da 18 Haziran'da olmuyor? Çünkü doları dizginliyor. Ama 18 Haziran'a kadar dizginleyemez. 1 ay daha doları tutamayacağını göreceksiniz. Doları dizginliyor ama tutmak kolay değil. Büyük bir tazyik var. Seçimi bir ay geriye çekmelerinin sebebi doları dizginleyemeyecekleri korkusu. Seçimi öne çekmeleri bile Amerika'nın bazı planlarıyla ve Türkiye ekonomisinin verdiği sinyallerle ilgili bir olay.