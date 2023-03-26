Bahçeli HÜDA-PAR'ın terör örgütüyle bağı olmadığını öne sürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan HÜDA PAR ile ilgili açıklama yaptı:

- Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. HDP’nin bir kez de olsa PKK’yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.

HÜDA-PAR'IN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI YOK

Ulus devlet karşıtlığıyla bilinen HÜDA-PAR'ın Hizbullah terör örgütü ile hiçbir bağının olmadığını iddia etti.

MHP liderinin açıklamaları, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, terör örgütü Hizbullah hakkındaki sözlerini akıllara getirdi:

Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Türk bayrağı isminden rahatsızlığını da dile getirmişti:

-Birileri ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret... Türkiye'deki bütün insanların bayrağıyken niçin buna Türk bayrağı diyorsunuz. Aşılması gereken bu değil mi Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Kürt'e bu bayrak senin değil diyor.

HÜDA-PAR'ın programında özerklikten federasyona, 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısının silinmesinden, Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmesine kadar birçok madde sıralanıyor.