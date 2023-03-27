Doğu Perinçek'e imza son günde de sürdü

Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi. Son günde de yurttaşlar Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza attı. Vatandaşlar Perinçek'in bilgi birikimine ve başarılarına vurgu yaptı.

Son Güncelleme:

Son imzalar atıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci 27 Mart itibarıyla tamamlandı. Son günde de Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza verildi.

İstanbul'da Avcılar Engelliler Derneği toplu olarak seçim kuruluna gitti, Perinçek için imza attı.

Antalya'da imza verenlerden bazıları Vatan Partisi'ne üye oldu.

Emekli tarih öğretmeni Bahri Berberoğulları da Cumhurbaşkanı adayı için Perinçek'i seçen isimlerdendi.

Yurt dışından gelip imza vere Beste Maçães imzasını sosyal medya hesabından duyurdu:

- Ben bu imzayı vermek için Portekiz'den geldim. 100 bin değil 101. olacak olsam yine gelirdim. Ben Türk kızıyım. Dağları da, ırmakları da aşar yine vatanıma koşarım. Doğu Perinçek, bu vatanın demir yumruğudur. Vatan Partisi, Türkiyemin kalesidir. Güveniyorum!

# Doğu Perinçek

Benzer Videolar

İbrahim Kalın’dan Hüda-Par yorumu İbrahim Kalın’dan Hüda-Par yorumu
Perinçek’in adaylığı için süreç devam ediyor Perinçek’in adaylığı için süreç devam ediyor
Bahçeli'den HÜDA-PAR açıklaması Bahçeli'den HÜDA-PAR açıklaması
CHP'li vekil adayından FETÖ'yle sıcak muhabbet CHP'li vekil adayından FETÖ'yle sıcak muhabbet
Hulusi Akar'dan kaçak geçiş iddialarına yanıt Hulusi Akar'dan kaçak geçiş iddialarına yanıt
"Hükümet sorumluluğunu üstleneceğiz" "Hükümet sorumluluğunu üstleneceğiz"
CHP'den skandal özerklik vaadi CHP'den skandal özerklik vaadi
Perinçek'ten Şeyh Said eleştirisi Perinçek'ten Şeyh Said eleştirisi
Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı
Meclis gündeminde 7. yargı paketi görüşülecek Meclis gündeminde 7. yargı paketi görüşülecek
Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki
Çok sayıda isim Perinçek'e imza için görev çağrısı yaptı Çok sayıda isim Perinçek'e imza için görev çağrısı yaptı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
3 Ertuğrul Doğan Kimdir?
4 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 MART 2023)