Doğu Perinçek'e imza son günde de sürdü

Son imzalar atıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci 27 Mart itibarıyla tamamlandı. Son günde de Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza verildi.

İstanbul'da Avcılar Engelliler Derneği toplu olarak seçim kuruluna gitti, Perinçek için imza attı.

Antalya'da imza verenlerden bazıları Vatan Partisi'ne üye oldu.

Emekli tarih öğretmeni Bahri Berberoğulları da Cumhurbaşkanı adayı için Perinçek'i seçen isimlerdendi.

Yurt dışından gelip imza vere Beste Maçães imzasını sosyal medya hesabından duyurdu:

- Ben bu imzayı vermek için Portekiz'den geldim. 100 bin değil 101. olacak olsam yine gelirdim. Ben Türk kızıyım. Dağları da, ırmakları da aşar yine vatanıma koşarım. Doğu Perinçek, bu vatanın demir yumruğudur. Vatan Partisi, Türkiyemin kalesidir. Güveniyorum!