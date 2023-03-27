CHP'li vekil adayından FETÖ'yle sıcak muhabbet

Diyanet bünyesinde yaklaşık 15 yıl Kur’an Kursu hocalığı yapan ve 2019 yılında “din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği” gerekçesiyle ihraç edilen Fatmaz Yavuz’un, CHP’den milletvekili aday adayı olmasının ardından FETÖ’cü Hakan Şükür ile Twitter’da girdiği diyalog dikkat çekti.



CHP İstanbul teşkilatının düzenlediği bir etkinlikte konuşan Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açılımını övdüğü söz konusu konuşmasını Twitter’dan “Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız… Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz.” diye paylaştı.



Paylaşıma “Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece.” yorumu yapan Hakan Şükür’e Yavuz’un verdiği yanıt dikkat çekti.



Yavuz, “Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremiz kaynatacağız, tadından yenmeyecek” dedi.