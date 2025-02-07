Aydınlık Hareketinin çınarı Hacı Mehmet Demirbaş’a veda
Vatan Partisi ve Aydınlık hareketinin emektar isimlerinden Hacı Mehmet Demirbaş, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Antalya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Aydınlık hareketinin içinde yarım asırlık mücadele veren Demirbaş, Ulusal Kanal’ın vericiler ordusunun önemli neferlerinden biriydi. Gittiği her yere Anadolu’nun dayanışma ve paylaşım kültürünü taşıyan Demirbaş, Vatan Partisi’nin çeşitli kademelerinde büyük bir özveriyle çalıştı.
Ailesi, dostları ve yol arkadaşları, Antalya’nın sevilen ismi “Mehmet Ağabey”i Güzeloba’da düzenlenen cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi