Millet İttifakı'nda "Çete" krizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılında bir araya geldiği AB Büyükelçileri’yle ilginç bir diyalog yaşamış, o diyalogu Murat Yetkin köşesine taşımıştı. Diyalog, Millet İttifakı'nın ekonomi programına ilişkindi. Bilgilere göre büyükelçiler Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda nasıl bir ekonomi programı izleyeceğini sormuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu konuya yanıtı netti. CHP lideri, bu konuda DEVA Partisi'nin bir çalışma yürüttüğünü, muhalefetteki diğer partilerin bu çalışma üzerinden ilerleyeceklerini söylemişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ekonomi programına adapte olma” mesajı verdiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise HaberTürk yayınında Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta dile getirdiği “Beşli Çete” söylemine katılmadığını söyledi.

Babacan’ın bu açıklamalarının üzerinden henüz saatler geçti. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Afyonkarahisar'daki mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Beşli çeteler diyorlar ki 'Acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız, bu adam cumhurbaşkanı olmasın.' Her türlü iftirayı atıyorlar.” ifadelerini kullandı.