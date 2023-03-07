Bahçeli: “Bir kere satan, yine satar, satacaktır”

MHP Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle yüklendi İyi Parti liderine… Altılı Masa'dan kalkıp 4 gün sonra tekrar oturan Meral Akşener’e yüklendi. “İnsanın yüzüne nasıl bakacak?” diye sordu:

- Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir? (…) Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır?

Bahçeli, partisinin Meclis Gurubu’na seslendi. Gündeminde Altılı Masa'da yaşanan deprem vardı:

- Bir yıldır Cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır.

Bahçeli, Akşener’e yüklendi. “Zoru görünce kumar masasına döndüğünü” vurguladı. MHP lideri, Altılı Masa'daki çalkantıyı “ilkesizlik ve siyasi ahlak eksikliği” olarak yorumladı. Akşener’in masaya dönmesine müsaade edilmesine de “küçük siyaset” dedi:

- Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; kumar masası, şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip, sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak ilkesizliğin ve siyasi ahlak eksikliğinin adeta fermanı değildir de nedir?

MHP Lideri Bursa’daki olaylı maç üzerinden uyarılar yaptı. Sinsi kışkırtmaya dikkat çeken Bahçeli, seçimi sabote etmek için toplumsal kaosun fitilinin ateşlendiğini söyledi:

- Altılı masanın iflah olmaz bir krize yakalandığı bugünlerde, sokakları tahrik etmeye, Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan dış bağlantılı soysuzların ateşle oynadığı bariz olarak meydandadır.

Bursaspor – Amedspor maçında tribünlerdeki görsellerin kışkırtma olduğunu belirten Bahçeli, stadyumu tahrik edenlerin terör yandaşları olduğunu söyledi: