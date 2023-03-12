Bakan Yardımcısı Ersoy: "Seçim günü 600 bin güvenlik personeli görev yapacak"

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kilitlendi. Seçim Güvenliğiyle ilgili çalışmalar da başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum’da yapılan 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kilitlendi. Seçim Güvenliğiyle ilgili çalışmalar da başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum’da yapılan 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Ersoy, seçim günü sahada 600 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Ayrıca çok sayıda helikopter, uçak ve İnsansız hava aracı da güvenli bir seçim ortamı için havada olacak:

- Seçimde tedbiri elden bırakmayacağız. Seçim günü 326 bin 387 emniyet personeli, 196 bin 197 jandarma, 7 bin, sahil güvenlik, 58 bin 658 güvenlik korucumuz, 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere yaklaşık 600 bin personel seçimde görev alacak. Personel destek olarak 71 helikopter, 8 uçak ve çok sayıda askeri ve polis aracı ile dron eşlik edecek.
# seçim # mehmet ersoy

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