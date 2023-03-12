Taceddin Kutay: "Perinçek'in adaylığı için imzamı vereceğim"

Akademisyen ve Akşam Gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vereceğini açıkladı.



Perinçek'in katıldığı bir sosyal medya sohbet odası etkinliğinde Vatan Partisi Genel Başkanına soru sormak üzere söz alan Dr. Taceddin Kutay, Perinçek'in yanıtının ardından "Sayın Perinçek Cumhurbaşkanlığı adaylığınız için imzamı da vereceğim." dedi.



Tacettin Kutay, Abdulkadir Taşar'ın yönettiği Twitter sohbet odasında cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek'e, "CHP'de yaşanan dönüşüm sonrası yeni bir Atatürk tanımı ile karşı karşıyayız. Atlantikçilerin istediği bir Atatürk tanımı yapılıyor. Siz gelecek kuşakların sizin tarif ettiğiniz Atatürk'ü tanıma imkanını nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.





ATATÜRK'Ü YENİDEN TANIMLAYAMAZSINIZ

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Atatürk'ün bir pratik ve bir gerçeklik olduğunu ifade ederek "Başka bir Atatürk tanımlayamazlar" dedi: