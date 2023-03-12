Taceddin Kutay: "Perinçek'in adaylığı için imzamı vereceğim"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek twitter üzerinden bir sohbet odasına konuk oldu. Akademisyen ve Akşam Gazetesi yazarı Dr.Taceddin KUTAY, Perinçek'e sorduğu sorunun ardından "Sayın Perinçek Cumhurbaşkanlığı adaylığınız için imzamı da vereceğim" dedi.
Akademisyen ve Akşam Gazetesi yazarı Dr. Taceddin Kutay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vereceğini açıkladı.
Perinçek'in katıldığı bir sosyal medya sohbet odası etkinliğinde Vatan Partisi Genel Başkanına soru sormak üzere söz alan Dr. Taceddin Kutay, Perinçek'in yanıtının ardından "Sayın Perinçek Cumhurbaşkanlığı adaylığınız için imzamı da vereceğim." dedi.
Tacettin Kutay, Abdulkadir Taşar'ın yönettiği Twitter sohbet odasında cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek'e, "CHP'de yaşanan dönüşüm sonrası yeni bir Atatürk tanımı ile karşı karşıyayız. Atlantikçilerin istediği bir Atatürk tanımı yapılıyor. Siz gelecek kuşakların sizin tarif ettiğiniz Atatürk'ü tanıma imkanını nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
ATATÜRK'Ü YENİDEN TANIMLAYAMAZSINIZ
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Atatürk'ün bir pratik ve bir gerçeklik olduğunu ifade ederek "Başka bir Atatürk tanımlayamazlar" dedi:
- Emperyalizme karşı bir devrime önderlik etmiş, Türkiye'nin çağdaşlaşması, modernleşmesi hareketinin lideri. Atatürk bu. Siz kalkıp da başka bir Atatürk tanımı yapamazsınız. Emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ü emperyalizmin işbirlikçisi yapamazsınız. Cumhuriyetçi, milliyetçi halkçı, devletçi, laik, devrimci diye altı okla programını tanımlamış ki bu program Türk devriminin programıdır. Bugünkü CHP kalkıp da Atatürk'ü, ABD'nin elçilerinin yönettiği bir partinin lideri haline getiremez. Çünkü o şansı kaybetmişler.