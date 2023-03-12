"Akşener ABD görüşmesine AK Parti içerisinden aracı olundu" | Gazeteci Engin Avcı'dan çarpıcı bilgi

Altılı Masa'da yaşanan skandalın yankıları hala devam ediyor.

Ulusal Kanal'da katıldığı Haberiniz Olsun programında siyaset gündemini değerlendiren Gazeteci Engin Avcı Altılı Masa'dan ayrılıp ardından geri dönen Meral Akşener'in geri dönüş süreciyle ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Akşener'in dönüş sürecinde AK Parti'den birinin payı olduğunu belirtti.

- Aydınlık Gazetesi manşette diyor ki: "Erdoğan'ı teslim alma tertibi iş başında". İttifakların hiç hiçbiriyle ilgilenmiyorum konuyu tamamen objektif bakıyorum biri ittifakın İçinden bir vekil kendi ittifak hakkında dinamitleyecek söylem ile "Erdoğan'a ABD'den randevu istedi" diye eziklik içerisinde seçimde bir destek istedi manasıyla neden lanse eder? Buradan şunu söylemek doğru AK Parti'nin içerisindeki küreselci yapı yaklaşık bir buçuk aydır hareketli. Bunu ben medyadan seyrediyorum iş dünyasından seyredelim ve bu haber Aydınlık Gazetesi'nin haberi tam bunu ortaya çıkaran bir konu olmuş AK Parti içerisinde yapılanmış tamamen hizmetkar görevde paganist yapıya hizmet eden gruptan bir yapı Erdoğan'ı topluma karşı zayıf gösterme medyada devleti zafiyet içerisinde gösterme ekonomi üzerinden devleti zaaf içerisinde gösterip koruyup kollayamama düzeni gibi yaklaşık 2-3 aydır büyük mücadeleleri var. Bu gruptan birileri Akşener görüşmesini ayarlayabilmek için de büyük çaba gösterdi.