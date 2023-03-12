Meclis gündeminde bu hafta neler var?

Kanun teklifleri, grup toplantıları...



Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.



Teklife göre, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek. İleri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.



Genel Kurulda daha sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.



Fonun kaynakları, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek ve kaynaklardan oluşacak.



Dışişleri Komisyonunun salı günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifi ele alınacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, salı günü toplanacak.



Toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanarak, bu OSB'ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.



Teklifin tepkilere neden olan doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek maddesi de komisyonda görüşülecek.



Adalet Komisyonu ise çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklifle, icra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak. Noterler, delil tespiti işlemleri yapabilecek.



Bu arada Meclis'te siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak. MHP salı günü AK Parti ise çarşamba günü grubunu toplayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında konuşacak.