Erdoğan Hatay'da helallik istedi: "Eğer sıkıntı yaşadıysanız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

- Erdoğan, depremden sonra 2 kez Hatay'a geldiklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: - Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte bu ziyaretleri yaptık, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Başta Hüseyin Yayman kardeşim acılarını yüreklerine gömüp canla başla çalıştılar. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızdaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir.

"HATAY'A 183 BİN KONUT VE 15 BİN KÖY EVİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"



Erdoğan, depremden sonra yeniden yapılaşma için Hatay'a 183 bin konut yapmayı planladıklarını aktararak şunları belirtti:

- Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarama çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

"SIKINTI YAŞADIYSANIZ BİZE DÜŞEN HELALLİK İSTEMEK"

Felaketlerin ardından aksaklıkların yaşanmamasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Erdoğan: "Eğer sıkıntılar yaşadıysanız, bize düşen sizlerden helallik istemektir" dedi: