Vatan Partisi'nden staj sigortası mağdurlarına destek: "Bu kârları bankalar değil emekçiler yesin"

Yüzlerce çalışan staj sigortasının SGK başlangıcı sayılması için Ankara'da büyük bir eylem yaptı. Özel bankaların kârına kâr kattığını belirten Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de kalabalığa, "Bu paraları özel bankalar yiyeceğine emekçilerimiz yesin" diyerek seslendi.

Seda Akyüz Seda Akyüz

1999 öncesi sigorta girişi olan staj ve çıraklık yapan ancak EYT kapsamına alınmayan çalışanlar Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akın eden yüzlerce kişi sık sık slogan attı hakkını istedi.

Staj mağdurları, stajyer çıraklık dönemindeki çalışma süresinin sigorta başlangıcı sayılmasını talep etti. Eyleme katılan çalışanlar adına Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman bir konuşma yaptı.

- Gencecik yaşta sanayileşme çalışmış araba altına yatan, ter dökmüş emekçilerin stoklarını sigorta başlangıcı saymak lütuf değil anaların ak sütü gibi helal olsun. Mağdurları hiçbir şekilde başka seçimin vaadi olmayacaktır. Staj mağduriyetin çözülmesi gerekiyor.

Çalışanların eylemine Vatan Partisi de destek verdi. Eyleme, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, ilçe başkanları ve yöneticileri de katıldı:

- Hep birlikte Türkiye TBMM iktidara sesleniyoruz. Çıraklık mağdurlarının staj hakkını namustur. O hakkı vermek bu hükumetin boynunun borcudur. Önümüzdeki torba yasaya bu hak eklenmelidir. 

Tokgöz, yüzlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru çalışana hitaben bir konuşma da yaptı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı, emekçilere verilecek hakkın kaynağının nasıl yaratılacağına işaret etti. Tokgöz, özel bankaların kârlarına el konulması gerektiğinin altını çizdi:

- Kaynağı söylüyoruz. Kaynak, şimdi buradan hak arayan emekçinin olacak. O özel bankalar. Son ... yılarda 450 milyar lira kâr etti. O kârları alıp emekçiye verelim. Bankalar değil emekçiler yesin

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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