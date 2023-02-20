CHP’lilerin kentsel dönüşüm rahatsızlıkları ortaya serildi

Deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Riskli alanlarda dönüşüm için geç mi kalındı sorularının ardından CHP’li yöneticilerin geçmiş yıllarda kentsel dönüşüm hakkında söylediği sözler ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz ay İBB’nin deprem gündemli toplantısında hiçbir çözüme varılmazken toplantıda konuşan CHP’li Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer’in sözleri İstanbul’un depreme hazırlıklı olması için hiçbir adım atılmadığını bir kez daha gösterdi.

Özer, toplantıda İstanbul için “acil kentsel dönüşüm” önerilerine karşı, “tüm konuşmalarda 'Kentsel Dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor" diyerek önerilere karşı çıktı.

Öte yandan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi'nin 2014 yılında yaptığı kentsel dönüşüm karşıtı paylaşımı ve deprem sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Develi’nin “ 30 Mart’ta halkımız kentsel dönüşüm adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek ; yerel yönetimlere el koyacaktır” şeklindeki paylaşımı bölgede kentsel dönüşüme nasıl karşı çıkıldığının da bir göstergesi oldu.

Deprem sonrası ise Develi, yaşanılanları unutturmayacağız, zihinlere kazıyacağız” şeklinde paylaşım yaptı. Develi’nin iki paylaşımı arasındaki fark ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

# chp # kentsel dönüşüm # antakya # istanbul büyükşehir belediyesi

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