Bakan Özer: "İnşallah eğitim öğretimi normalleştireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İslahiye'de depremzede öğrencileri ziyaret etti. Ziyareti sırasında mikrofonlara konuşan Özer, "İnşallah eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da inşallah normalleştireceğiz." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , Gaziantep'teki temasları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerlerden biri olan İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çadırlarda, gönüllü öğretmenlerin eğitim verdiği öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, çocuklarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Gayretlerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Özer, , "İnşallah eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da inşallah normalleştireceğiz." dedi.

# Milli Eğitim Bakanı # Mahmut Özer # ​Gaziantep

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