CHP'li vekile canlı yayında tepki

Deprem anından bu yana CHP, “devlet yok, asker yok, çadır yok” diyor. Halk TV’de bu görüşü 24 saat aralıksız işliyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kahramanmaraş’ta canlı yayında “konteyner lazım, gıda yok” dedi. O sırada bir depremzede, "Yalan söyleme her taraf gıda kaynıyor! Konteyner de geldi yalan söylemeyin" diyerek tepki gösterdi.