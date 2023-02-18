CHP'li vekile canlı yayında tepki
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Kahramanmaraş’ta katıldığı HALK TV canlı yayınında dile getirdiği “konteyner lazım, gıda yok” sözlerine bir depremzede, "Yalan söyleme her taraf gıda kaynıyor! Konteyner de geldi yalan söylemeyin" diyerek tepki gösterdi.
Deprem anından bu yana CHP, “devlet yok, asker yok, çadır yok” diyor. Halk TV’de bu görüşü 24 saat aralıksız işliyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kahramanmaraş’ta canlı yayında “konteyner lazım, gıda yok” dedi. O sırada bir depremzede, "Yalan söyleme her taraf gıda kaynıyor! Konteyner de geldi yalan söylemeyin" diyerek tepki gösterdi.
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