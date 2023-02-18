Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen Enver Altaylı konuştu

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Son celsede Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanan FETÖ'den hükümlü CIA bağlantılı Enver Altaylı savunma yaptı.



Altaylı savunmasında, iddianamedeki gerekçeleri kabul etmediğini söyledi. Cinayetle alakası olmadığını iddia eden Altaylı, “Ortada benimle ilgili ciddiye alınabilir bir iddia yoktur" dedi.



Suçlamalara ilişkin savunma yapmaktan kaçan Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i ve Aydınık gazetesini hedef aldı. Altaylı, “Yargılandığım diğer dosyada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bozma talep edince Doğu Perinçek'in partisinden Nusret Senem hapiste kalmam için propaganda başlattı” dedi.



Altaylı, “Gazetelerinde çarşaf çarşaf haber yapıldı. Sonra da adım bu dosyaya adım dahil edildi ve tutuklandım" beyanlarında bulundu.

Sanık Altaylı, “Vatan Partisi taraftarlarının Türk devletinin en önemli kurumlarına sızdığını görüyoruz. Çin ve Rusya bunların çalışmalarından yararlanır” diye konuştu.



Altaylı, daha önce yargılandığı davada olduğu gibi Rusya ve Çin düşmanlığına devam etti. Savunmasında, “Çin istihbaratı şu anda bütün dünyada aktiftir ve hedefi büyük bir küresel güç olmaktır. Aynı konsept Rusya tarafından da kullanılmaktadır” dedi.



Sanık Enver Altaylı, “Bu zat şimdi Rusya, Çin ve İran'ın yeni bir uygarlık oluşturduğunu iddia ediyor. Perinçek ve yandaşlarına göre Rusya kendi güvenliği için gelişti” iddiasında bulundu.



Enver Altaylı, Türkiye'de gladyo diye bir yapının olmadığını da iddia etti. Savunmasına, “Perinçek yıllarca bunu iddia etti. Bunlar belirli emirleri yerine getiren piyonlardır. Dugin'i Türkiye'de devletin en hassas noktasındaki kişileriyle görüştüren Perinçek ve yandaşları devlet için en önemli güvenlik sorunudur” sözlerini sarf etti.