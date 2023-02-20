Diyarbakır Valisi'nden ev kiralarında fahiş fiyat uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bazı ev sahipleri ve emlakçıların kiraları artırdığı gündeme geldi. Şikayetler arttı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte fahiş fiyat isteyen ev sahiplerine uyarıda bulundu.



Vali Su, paylaşımında “Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.