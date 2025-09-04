CHP'nin Ataşehir ilçe kongresi yapılmayacak

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar verdi. Bu kararın emsal teşkil etmesi nedeniyle, CHP’nin İstanbul genelinde düzenlemeyi planladığı tüm ilçe kongrelerinin de durdurulacağı öğrenildi.

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül 2025’te yapılması planlanan 7. Olağan Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

KAYYUM KARARI’NA ATIF YAPILDI

YSK Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul İl Kongresi’nin iptali kararına atıf yapıldı. Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ‘39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.
Bu nedenle, söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçesi 7. Olağan Kongresi’nin belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyeceği hususu, bilgilerinize rica olunur.”

chp kongre
