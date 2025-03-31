CHP’nin, Batı’dan destek çağrılarına Avrupa Parlamentosu ses verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Batı’dan yardım çağrılarına yanıt Avrupa Parlamentosu’ndan geldi.

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CHP’nin, Batı’dan destek çağrılarına Avrupa Parlamentosu ses verdi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Türkiye’deki demokrasiye vurulan en büyük darbelerden biri” olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Batı’dan yardım çağrılarına yanıt Avrupa Parlamentosu’ndan geldi.

CHP medyasının röportaj yaptığı Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Türkiye’de demokrasiye vurulan en büyük darbelerden biri” sözleriyle değerlendirdi.

Amor, yine Türk yargısını ve soruşturmaları yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef aldı. “Son dönemde muhalefet üyelerine, baroya ve diğer birçok kişiye karşı açılan davalardaki özel rolünün incelenmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hazırladığı raporlarla Türkiye’de tepki çeken bir isim olan Amor, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki en büyük engellerden biri” olduğunu savundu. Avrupa Birliği üyeliğinin ancak demokrasiyle mümkün olduğunu söyleyen Amor, “Brüksel’deki birçok kişi, Türkiye’nin sadece NATO’da değil, Avrupa savunması yapısında da önemli bir rol oynayabileceğini düşünseler bile, bu değişmeyecektir.” dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra terör hükümlüsü Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile casusluktan yargılanan işadamı Osman Kavala’nın da serbest bırakılmasını istedi.

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