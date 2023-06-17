Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklendi
CHP içindeki koltuk kavgasına değinen Erdoğan, "parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak, Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" dedi. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ekonomideki çıkmaz da vardı. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi