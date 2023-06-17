Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklendi

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CHP içindeki koltuk kavgasına değinen Erdoğan, "parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak, Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" dedi. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ekonomideki çıkmaz da vardı. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# recep tayyip erdoğan # cumhuriyet halk partisi

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