Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi

CHP içindeki koltuk kavgasına değinen Erdoğan, "parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak, Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" dedi. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ekonomideki çıkmaz da vardı. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.