Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran’dan önce atadığı danışman ve başdanışmanlarının görevlerini sonlandırdı.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada bu kişilerin görevlerinin 14 Haziran’da sonlandırıldığı belirtildi.

Görevi sonlandırılan danışman ve başdanışmanlar arasında tartışmalı isimler bulunuyor. ABD’li Jeremy Rifkin ile Avrupa Birliği ve ABD tarafından fonlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne “Çocuk katili” iftirası atan Hacer Foggo görevden alındı.

PKK'ya destek veren paylaşımları ile gündeme gelen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi de görevi sonlandırılan isimler arasında. Medyadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile de yollar ayrıldı. Yeni Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alamayan Özkan, 14 Mayıs’tan sonra özellikle sosyal medyada yenilginin sebebi olarak gösteriliyordu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı yapan, mavi vatana karşı açıklamalarıyla tepki çeken Ünal Çeviköz’in de görevine son verildi. Çeviköz'ün yerine yine terörle mücadele operasyonlarını eleştiren, S-400'lere karşı çıkan Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan getirilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanlarından CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in de başdanışmanlık görevi sona erdi. Görevine son verilen isimler arasında Erdoğan Toprak, Cevdet Nasırhanlı, Recep Cengiz ve Rasim Bölücek de yer alıyor.

Görevine son verilen danışman sayısı tam bilinmezken bu sayının kırkın üzerinde olduğu belirtiliyor. Başdanışmanlık veya danışmanlık görevine son verilen bu kişilerin farklı görevlerde bulunanları bu görevlerini sürdürecek ve yerlerine yeni atamalar yapılacak.