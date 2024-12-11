Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik görüşme: Erdoğan, Ahmed’i kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bizzat karşıladı. Tokalaşarak basına poz veren iki lider, heyetler eşliğinde önemli başlıkları ele aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik görüşme: Erdoğan, Ahmed’i kapıda karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin giriş kapısında karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen karşılama sırasında iki lider tokalaşarak basına poz verdi. Ardından heyetler eşliğinde görüşme başladı.

Görüşmede, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu. Kritik başlıkların masaya yatırıldığı görüşme sonrası ortak bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

recep tayyip erdoğan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed
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