DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan açılım çağrısı: “Bahçeli konuşuyor, Erdoğan engel oluyor”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "el uzatmasıyla" toplumda bir umut oluştuğunu savundu. Bakırhan, Bahçeli'nin açılımına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunun önüne set çektiğini söyledi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "el uzatmasıyla" 1 Ekim'den itibaren toplumda bir umut oluştuğunu görüyoruz. Bahçeli, 'Kayyumlar için yargı kararını bekleyin' dedi. Erdoğan ise kayyum savcılarını tehdit etti. Bahçeli konuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ikili arasındaki tartışma nereye gidecek."

DEM Parti Eşbaşkanı, Bahçeli'ye seslendi, "engelden kurtulalım" dedi:

"Her hafta siz kararınızın arkasında olduğunuzu söylüyorsunuz, biz de çözümden yana olduğumuzu belirtiyoruz. O zaman konuşmamızın önündeki engel nedir? Gelin, kısır döngüden çıkalım. Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dahil bütün partilerle görüşürüz."

Eşbaşkan Bakırhan, Mardin'deki Türk Devletini ve Cumhuriyet'i hedef alan konuşmasının arkasında durdu:

"Hakikatlerle yüzleşmeden gelecek kurulmaz. Bir şeyi kaşıdığımız, kanattığımız yok. Geçmişte yaşanan tabloların bir daha yaşanmaması için önümüzdeki dönem ne yapmamız gerektiğini, gayet uygun bir dille; siyasi, politik bir şekilde dille getirmeye çalışıyoruz."