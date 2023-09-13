Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu’na tepki! ''Bu rapor her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. ''Bu rapor her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır." denildi.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Yılı Türkiye Raporu, 13 Eylül 2023 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB’ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP’nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz. Ayrıca AP’nin rapora dahil ettiği Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.